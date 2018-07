Entdecke Deine Fähigkeiten! Nacheinander werden Dir 15 zusammenhängende Aussagen und Bilder gezeigt. Du entscheidest, ob diese zu Dir passen oder nicht.

Basierend auf Deiner Auswahl wird Dein individueller Persönlichkeitstyp bestimmt und es werden Dir passende Berufsbilder angezeigt, über die Du dich im Anschluss genauer informieren kannst.

Unser Ziel ist es, junge Menschen beim Einstieg in die Berufswelt zu unterstützen. Versuche die Fragen deshalb bitte möglichst wahrheitsgemäß zu beantworten, damit wir Dir bestmöglich helfen können.

Das Ergebnis des Tests kann Dir die Entscheidung natürlich nicht gänzlich abnehmen. Das azubify Berufe-Quiz unterstützt Dich bei der Orientierung und zeigt Dir interessante Berufsrichtungen für Deinen ersten Karriereschritt auf. Die vorgeschlagenen Ausbildungsberufe orientieren sich an den beliebtesten Ausbildungsberufen in Deutschland. Wenn Du das Gefühl hast, dass ein Vorschlag gut zu Dir passt, dann hast Du die Möglichkeit eine freie Stelle in Deiner Wunschregion zu suchen und Dich direkt zu bewerben.